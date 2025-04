“Breaking bad” a Novara: arrestato studente 23enne che produceva metanfetamina

Il caso

Una storia che ricorda quella dei protagonistri della nota serie americana, Walter White e Jesse Pinkman

La Polizia di Stato di Novara ha arrestato un ragazzo italiano di 23 anni, studente universitario, per il reato di possesso non autorizzato di precursori per la sintesi delle droghe e produzione di sostanze stupefacenti. La Squadra Mobile della Questura di Novara “sezione narcotici”, sulla scia dell’indagine che ha portato all’arresto di un giovane novarese per il reato di produzione di metanfetamina, ha individuato il presunto fornitore di precursori per la produzione di droghe sintetiche. Aveva in gestione un sito internet per la vendita di prodotti chimici che, in seguito alla diffusione della notizia dell’arresto effettuato a Novara, è stato immediatamente chiuso. La successiva perquisizione, eseguita presso il suo domicilio, ha consentito di rinvenire un nuovo laboratorio clandestino per la produzione di droghe sintetiche oltre ad una notevole quantità di precursori.

