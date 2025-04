Brescia, colpisce con un pugno la volante della polizia: l’agente lo atterra con una sgambetto

Video dalla rete

In un video diffuso sui social da Welcome to favelas si vede un uomo che viene seguito da una volante della polizia. A un certo punto l’auto si avvicina e uno degli agenti apre la portiera urtando il giovane che colpise con un pugno la volante della polizia. A quel punto il poliziotto lo atterra con sgambetto. Secondo quanto riferito sui social la scena è stata filmata a Brescia

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA