Briatore: «Poveracci quegli artisti che per farsi notare a Sanremo sparano su Giorgia Meloni»

Video dalla rete

In un video pubblicato sui suoi canali social, Flavio Briatore si è scagliato contro gli artisti che a Sanremo hanno indirettamente mosso delle critiche alla premier Giorgia Meloni: «Poveracci, usare metodi del genere per farsi notare». Nei giorni scorsi, sia Elodie che Geppi Cucciari avevano risposto in modo tagliente ad alcune domande a sfondo politico fatte dalla sala stampa.

