Brindisi, crolla supermercato a Latiano: si cercano persone sotto le macerie

Video dalla rete

(LaPresse) Un immobile che ospitava un negozio di detersivi è crollato a Latiano, in provincia di Brindisi, attorno alle 3.50 di questa notte. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, che sono al lavoro assieme alle unità cinofile per verificare se ci siano persone sotto le macerie. Al momento le ricerche hanno dato esito negativo. Altre squadre sono in arrivo da Lecce e Bari. L’edificio si è sbriciolato sull’asfalto in via Francavilla, nella zona del centro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA