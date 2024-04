Bruce Springsteen ferma il concerto per firmare la giustificazione ad una giovane fan

Video dalla rete

«Salterò la scuola, mi firmi la giustificazione?»: Bruce Springsteen ha fermato il concerto e fatto un enorme favore a una giovane fan durante la sua esibizione a San Francisco la domenica di Pasqua. Il Boss ha ricevuto sul palco un cartello e un foglio con la scritta. Un messaggio da parte di Genevieve, 11 anni, che – immaginando la fine a notte inoltrata del concerto – ha previsto l’assenza da scuola il giorno successivo. Nel video, condiviso sui social da Karen Pitcher Scovell, che era in piedi vicino alla giovane fan, si vede il rocker 74enne nativo del New Jersey che mostra a tutti la giustificazione, si mette in ginocchio, firma il foglio, lo restituisce alla fan e le manda un bacio.Non è la prima volta che succede una cosa simile. Springsteen nel corso degli anni ha ‘giustificato’ molti piccoli fan per la loro assenza dalle lezioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA