Bucarest, la voragine si apre all’improvviso: cadono mamma e figlio

Video dalla rete

Una mamma e il suo bambino di 5 anni sono stati inghiottiti da una voragine che si è aperta sotto i loro piedi ieri – giovedì 10 ottobre – a Bucarest, in Romania. Entrambi sono salvi grazie all’intervento dei passanti. La mamma, appena scesa dalla sua automobile, aspettava che suo figlio facesse lo stesso quando la voragine si è spalancata. Il primo a cadere è stato il bambino: la madre è riuscita ad aggrapparsi alla carrozzeria dell’auto ma è precipitata poco dopo. Un lavoratore della nettezza urbana poco distante e altri passanti hanno salvato entrambi, calandosi nella buca e aiutandoli a tornare in superficie. Nessuno dei due protagonisti di questa vicenda hanno riportato gravi ferite, si apprende dai media locali. È stata avviata un’indagine per stabilire i motivi che hanno portato al crollo della strada.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA