Bucci in conferenza stampa: «Se fossi Orlando farei un m…. così a Conte e Grillo»

Video dalla rete

«Se fossi Andrea Orlando dopo il veto di Conte e lo strappo di Grillo prenderei i miei cari amici e gli farei un mazzo così. Ma non voglio fare il suo lavoro». Così Marco Bucci nella conferenza stampa dopo la vittoria delle regionali in Liguria. «Se le persone in una coalizione si permettono di comportarsi così -prosegue- non ci siamo. I panni si lavano in casa. Certamente, se fossero stati con me o andavo via io o andava via la coalizione».

