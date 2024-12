Buchi sulla fusoliera dell’aereo della Azerbaijan Airlines: il sospetto di una contraerea russa

Video dalla rete

Un aereo passaggeri della Azerbaijan Airlines con 67 persone a bordo, partito da Baku e diretto a Grozny, in Russia, è precipitato in Kazakistan vicino alla città di Aktau. A riferirlo sono le agenzie russe. Il volo era un Embraer 190.Sulle cause dell’incidente non ci sono ancora informazioni chiare. Da prime ricostruzioni si parlava di una possibile collisione con uno stormo di uccelli. Intanto, la compagnia aerea ha comunicato ci aver sospeso i voli da Baku alla Cecenia. Ma speculazioni sui media russi lasciano pensare che il volo Baku-Grozny della Azerbaijan Airlines possa essere stato abbattuto dalle difese aeree russe che lo hanno scambiato per un drone ucraino. Cosa che pare potrebbe essere testimoniata da alcuni buchi – apparentemente di proiettili – che sono stati filmati sulla fusoliera del velivolo​

