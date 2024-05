Buchmesse, Roberto Saviano su Instagram: «Il governo ha provato a censurarmi, ma non c’è riuscito»

Video dalla rete

(LaPresse) Roberto Saviano ha postato un video sul suo profilo Instagram in cui parla dell’esclusione dalla lista degli autori annunciati come presenti alla Buchmesse dal commissario straordinario Mauro Mazza ma precisa che sarà invece presentegrazie all’invito ricevuto direttamente del direttore della Fiera. «Il Governo prova di nuovo a censurarmi – scrive Saviano a corredo del video – e in occasione della 76esima edizione della Buchmesse di Francoforte la Fiera del libro tra le più importanti al mondo, dove l’Italia quest’anno è ospite d’onore, nel lungo elenco di scrittori portati a Francoforte e scelti da Mauro Mazza, non figura il mio nome. In risposta il direttore della Fiera Jürgen Boos mi ha invitato a esserci, così come l’Associazione degli Editori tedeschi, l’Associazione dei librai, nonché la tv di Stato ZDF. Insomma, ci hanno provato ancora a censurarmi ma non ci sono riusciti».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA