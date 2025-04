Buenos Aires: dipendente di un’agenzia sventa così una rapina

Video dalla rete

Sono bastati 10 secondi a una dipendente di un’agenzia di lotterie in Argentina per sventare un tentativo di rapina a mano armata. L’incidente è avvenuto nella città di José C. Paz, nella provincia di Buenos Aires. I media locali hanno diffuso il video registrato dalle telecamere di sicurezza del negozio, che mostra il momento in cui un presunto cliente entra nel negozio, saluta, e poi estrae una pistola e la punta contro la commessa del negozio che si trova dietro una vetrata.