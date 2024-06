Buffon e la sconfitta dell’Italia: «Ieri un riscontro che non ci aspettavamo. Ecco cosa faremo contro la Croazia»

Video dalla rete

All’indomani della sconfitta rimediata contro la Spagna nella fase a gironi degli Europei di calcio 2024 in Germania, Gianluigi Buffon commenta la partita e traccia la rotta da cui deve ripartire la Nazionale italiana: «Ci è dispiaciuto non aver avuto la prova sul campo del livello che pensavamo di aver raggiunto, ma dobbiamo conservare la positività – ha detto il capo delegazione degli Azzurri – Abbiamo un buon livello, e la gara contro gli spagnoli non deve farci dubitare delle nostre qualità».

