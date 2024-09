Cala il sipario su Parigi 2024, Macron festeggia sul coro: «Chi non salta non è francese». Ma è polemica

Video dalla rete

Ancora un momento di festa per gli atleti francesi che hanno partecipato alle olimpiadi di Parigi 2024. Sabato 14 settembre la parata sugli Champs-Elysées a cui ha presenziato anche il presidente francese Emmanuel Macron. ​I medagliati hanno ricevuto una decorazione ufficiale come vuole la tradizione, prima di raggiungere il momento clou per il concerto davanti all’Arco di Trionfo. ​Ma durante la sfilata, è stato il Capo dell’Eliseo ad essere preso di mira dalle polemiche. Macron si è lasciato trascinare dall’entusiasmo dei cori e ha saltato sul palco sulle parole “Chi non salta, non è francese”. Nessuno accanto a lui ha fatto lo stesso. E online c’è chi sottolinea il poco tatto del presidente francese che ha avallato il coro proprio mentre accanto a lui erano presenti alcuni atleti paralimmpici in sedia a rotelle.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA