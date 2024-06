Calabria: il video di Can Yaman che cavalca in riva al mare sul set di «Sandokan»

Video dalla rete

Una delle fiction RAI più attese della prossima stagione è «Sandokan», una produzione tutta italiana che vedrà l’attore turco Can Yaman come protagonista. In questi giorni il set è arrivato in Calabria per girare alcune scene sulla Costa degli Dei. Ecco un’anticipazione di quello che vedremo in TV, direttamente dal profilo Instagram dell’attore: un video in cui Can Yaman cavalca su una delle spiagge più belle d’Italia. Tantissime scene della serie saranno infatti a cavallo, tant’è che, come ha rivelato l’attore stesso, Yaman ha preso alcune lezioni di equitazione prima di cominciare le riprese.

