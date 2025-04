Calamaro colossale filmato per la prima volta al mondo nell’oceano

Video dalla rete

Gli scienziati hanno catturato il primo filmato in assoluto di un calamaro colossale vivo, il più grande invertebrato del pianeta. Il video, catturato nelle profondità marine dallo Schmidt Ocean Institute della California, mostra il corpo trasparente e gli otto tentacoli rosa della rara creatura.​I calamari colossali possono crescere fino a 7 metri e pesare fino a 500 kg, diventando così l’invertebrato più pesante del pianeta. Ma questo esemplare, che sembra una delicata scultura di vetro, è solo un “adolescente” e misura 30 cm. Gli adulti di calamaro colossale in fin di vita sono stati filmati in passato dai pescatori, ma la specie non è mai stata vista viva in profondità. Il capo della spedizione, la dottoressa Michelle Taylor dell’Università dell’Essex, ha definito il filmato “stupefacente” e “bellissimo”.​Questo evento giunge 100 anni dopo il ritrovamento e la descrizione dei primi esemplari di calamari colossali nel 1925, basati su esemplari provenienti dallo stomaco di un capodoglio cacciato. Questo nuovo incredibile avvistamento è avvenuto il 9 marzo di quest’anno durante una spedizione nei pressi delle Isole Sandwich Meridionali, nell’Oceano Atlantico meridionale. Il veicolo a comando remoto (ROV) SuBastian dello Schmidt Ocean Institute si trovava a 600 metri di profondità e stava trasmettendo il filmato in livestreaming.​Nel 2007, il più grande calamaro colossale mai registrato, una femmina, è stato catturato da un peschereccio neozelandese nel Mare di Ross, al largo dell’Antartide. Il calamaro stava morendo quando è stato catturato e fotografato, prima che il suo cadavere venisse riportato in Nuova Zelanda per studi scientifici.

