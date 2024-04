Calciatrice del Trastevere presa a pugni da un uomo in campo

Video dalla rete

La calciatrice del Trastevere calcio Alice Ferrazza è stata presa a pugni da un uomo in campo durante la partita contro la Vis Mediterranea. Entrambe le squadre giocano nel girone C della serie C. Durante un parapiglia in campo tra calciatrici, un uomo, probabilmente appartenente alla formazione della Vis Mediterranea, è entrato in campo ha colpito con un pugno sotto al mento la giocatrice capitolina Alice Ferrazza. Sono intervenuti in seguito i carabinieri che lo hanno identificato. La giocatrice ha sporto denuncia.

