Calcio, a 14 anni debutta in Nazionale: Sammy Harvey, il baby portiere prodigio

A quattordici anni è il portiere titolare della nazionale: Sammy Harvey delle isole Turks and Caicos ha realizzato il sogno di tanti bambini lo scorso 4 settembre nel match della sua selezione contro Anguilla, valido per la lega C della Concacaf Nations League. Il match è stato vinto per 2-0 da Anguilla, ma il giovane Harvey ha avuto modo di mostrare la sua abilità tra i pali nonostante la differenza di esperienza con gli avversari, il cui portiere titolare ha 41 anni. L’allenatore di Harvey è Aaron Lawrence, che giocò in porta con la maglia della Giamaica ai Mondiali di Francia 1998. “Dopo il match ho pianto, il mio debutto è stato una sconfitta”, ha detto Harvey a Bbc, “ma il coach mi ha chiamato, sono pronto alla prossima”. Il suo sogno? Giocare in Premier League con il Liverpool, e secondo il suo mister ha tutte le qualità per realizzarlo. E, anche se uno dei due gol di Anguilla è stato viziato proprio da una papera di Harvey, il giovane ha subito la chance di rifarsi: domenica 13 ottobre le due squadre giocheranno la rivincita.

