Caldo anomalo in Canada e gli orsi escono prima dal letargo: il video del risveglio del grizzly

Video dalla rete

Gli orsi escono dal letargo prima quest’anno a causa del cambiamento climatico. In Canada, il Ministero delle Risorse Naturali e delle Foreste dell’Ontario ha messo in guardia la popolazione: a causa del caldo anomalo, gli orsi stanno lasciando le loro tane prima del normale e se non riescono a trovare cibo così presto, possono dedicarsi alla spazzatura o ad altre fonti umane di cibo.

Anche gli orsi dello zoo si stanno svegliando: a Toronto uno dei grizzly, Shintay, è stato filmato al risveglio. Il video postato sui social

