Calenda al congresso di Azione: «L’unico modo per avere a che fare con il Movimento 5 Stelle è cancellarlo»

Video dalla rete

«Chiunque sostenga che esiste la pace senza la forza o è un ignorante che non conosce la storia o è un pusillanime che vuole lucrare sul voto delle persone. Perché non stiamo nel campo largo? Perché l’unico modo per avere a che fare che con il M5s è cancellarlo. Amici del Pd ponetevi quindi voi il problema perché siete nel campo largo». Così Carlo Calenda dal palco del congresso di Azione a Roma

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA