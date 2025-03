Calfiornia, fugge nel traffico con un camion rubato: l’inseguimento da film e lo schianto

Video dalla rete

(LaPresse) Scene che sembrano prese da un film quelle che si sono viste venerdì pomeriggio sulle strade di Long Beach in California (Usa). Un uomo ha rubato un camion con pianale e ha iniziato un inseguimento a folle velocità con la polizia in mezzo al traffico nell’ora di punta. Nelle immagini, riprese dall’elicottero di una televisione locale, si vede il sospettato andare contromano a zig zag tra le auto, salire su uno spartitraffico e farsi strada speronando i veicoli fermi. La sua fuga si conclude però quando, attraversando un semaforo rosso, il suo camion si scontra con due macchine in mezzo a un incrocio. Dopo lo schianto, l’uomo prova a fuggire dalla scena dell’incidente a piedi ma viene prontamente arrestato dagli agenti. In uno dei veicoli coinvolti nell’incidente c’era un uomo anziano, che è stato estratto dalla sua auto e portato in ospedale per i soccorsi del caso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA