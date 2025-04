Camilla in una scuola di Roma, la regina in classe e i bambini cantano per lei

Video dalla rete

‘Grazie’, la regina Camilla, avida lettrice che ha dedicato una vita a sostenere la passione per la lettura di grandi e bambini, con la sua Queen’s reading room, è stata accolta in una scuola di Roma con bandiere britanniche, fiori e tanta curiosità ed entusiasmo.

Ad attenderla all’arrivo alla Alessandro Manzoni, studenti e insegnanti con il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e il direttore del British Council, Brian Young per tenere una vera e propria lezione di inglese e di letteratura inglese. Con l’aiuto di un simbolo della Britishness, l’orso Paddington. Così entrata in classe la regina ha ascoltato i bambini cantare Let’s learn English together e ha fatto loro domande su quale fosse il personaggio letterario preferito. Paddington hanno detto i bambini e la regina ha chiesto loro di raccontare cosa avessero nella personale valigetta di Paddington.

Poi la torta per gli 80 anni del British Council e le parole del ministro Valditara che ha lodato l’impegno per la letteratura della sovrana e soprattutto per l’attenzione ai libri di carta… e la regina ha donato alla scuola la sua speciale valigetta di Paddington piena di libri.

“E’ bellissimo quel che fate con il British Council, per l’inglese e per la letteratura” ha detto la regina rispondendo alle parole del ministro Valditara. “Sono così impressionata dal livello di inglese dei bambini”.