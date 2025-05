Camion esplode in mille pezzi per la strada a Chicago

Video dalla rete

Un uomo è rimasto ferito e quattro case sono state danneggiate dopo l’esplosione di un piccolo camion sabato mattina in un sobborgo di Chicago. L’esplosione è avvenuta ad Addison ha sparso detriti, tra cui vestiti e mobili, per la strada e davanti alle case. Una casa è rimasta inagibile dopo che una parte del camion ha colpito un muro portante, hanno detto le autorità.Secondo i media locali, l’esplosione è stata causata da una perdita del serbatoio di propano sul retro del camion. L’autista è stato portato in ospedale con ferite gravi ma non è in pericolo di vita.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA