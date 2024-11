Camogli: travolta dalla mareggiata mentre scatta foto nonostante i divieti, rischia di affogare

Video dalla rete

Camogli, in Liguria, sferzata dal vento fortissimo. Il mare in tempesta ha indotto le autorità ad emettere un’ordinanza di divieto assoluto di avvicinamento ai moli e alle scogliere. Ma evidentemente c’è chi non vede il pericolo neppure di fronte aa onde che fanno paura.

Così, in un video (della pagina web Il mugugno genovese) che è diventato virale, viene ripresa una donna sul muretto del molo di Camogli intenta a scattare foto del mare arrabbiato. D’improvviso un’onda la trascina in mare e per sua fortuna la corrente la porta verso la spiaggia e non verso il largo. Momenti di paura per lei che era in acqua e per chi guardava la scena. La donna è stata soccorsa da alcuni passanti e se l’è cavata.

