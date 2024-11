Canada, il mistero dell’escursionista che è riuscito a sopravvivere a -20 gradi per 50 giorni

Video dalla rete

Un escursionista di 20 anni, Sam Benastick, è sopravvissuto per oltre cinque settimane nel Redfern-Keily Park, una remota regione selvaggia delle Montagne Rocciose settentrionali del Canada, resistendo a temperature di 20 gradi sottozero. Il giovane era partito il 7 ottobre per una gita di dieci giorni. Il 19 ottobre era stato dato per disperso poiché aveva smesso di scrivere ai suoi familiari. Dopo alcuni giorni di vane ricerche, alle quali aveva partecipato anche la famiglia di Benastick, la polizia lo aveva dato per morto. Ma martedì 26 novembre due uomini lo hanno trovato su ciglio di una strada. Portato in ospedale, Sam ora sta bene.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA