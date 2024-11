Canada: Trudeau scatenato al concerto di Taylor Swift mentre i disordini scuotono Montréal

Video dalla rete

Il premier canadese Justin Trudeau è stato visto ballare al concerto di Taylor Swift venerdì sera a Toronto e il video è subito diventato virale. Scatenando anche diverse polemiche.

La serata spensierata di Trudeau all’Eras Tour ha infatti scatenato l’indignazione delle manifestazioni anti-NATO che si sono svolte lo scorso fine settimana a Montréal, città natale di Trudeau, e che sono diventate violente. La polizia ha riferito di finestre infrante, incendi e arresti. I manifestanti anti-NATO chiedono il ritiro del Canada dall’Alleanza atlantica; sostengono che, nonostante la Nato si definisca un’alleanza difensiva, ha destabilizzato diverse regioni del mondo e creato conflitti militari, in particolare in Medio Oriente e in Europa orientale.