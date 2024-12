Canalis a Belve: «Con George Clooney non c’era alcun contratto, era un fidanzamento vero»

Video dalla rete

Terza puntata di ‘Belve’, il programma di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani che andrà in onda martedì 3 dicembre, in prima serata su Rai2. Tra gli ospiti Elisabetta Canalis che ha raccontato i momenti più importanti della sua vita e della sua carriera, le amicizie e gli amori. Quello famoso per George Clooney. «È l’uomo che mi ha insegnato che si può amare una persona che ti ama» rivela Canalis. Fagnani incalza: «Ma era un fidanzamento vero? Ha firmato contratti? No, nessun contratto, è una stronzata» la secca replica dell’ex velina. Belve è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. L’appuntamento con Belve è in prima serata su Rai2; sempre disponibile on demand su RaiPlay. Youtube.com/@rai

