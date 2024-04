Cancellato il concerto in Lituania di Pupo: «Solo perché ho suonato in Russia. Ma io non prendo ordini da nessuno»

Video dalla rete

Pupo si lamenta ai microfoni dell’agenzia di stampa russa Tass del fatto che il suo concerto in Lituani fissato per il prossimo 26 aprile è stato cancellato perché si è esibito qualche settimana fa al Cremlino e la cosa non è stata gradita. «Con tutto il rispetto, nella mia via non ho mai preso ordini da nessuno. Io credo che la cultura, l’arte e la musica non debbano subire nessun tipo di censura. In questo caso gli intolleranti sono loro. In Russia non mi hanno mai messo davanti alla scelta. Io sono un uomo libero».

