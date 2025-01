Cane e padrone cadono nel lago ghiacciato, il salvataggio dei vigili del fuoco

Video dalla rete

La polizia di Wellesley, Massachusetts, ha ricevuto una richiesta di soccorso nel pomeriggio di domenica 12 gennaio, quando un cane è caduto nelle gelide acque del lago di Waban. Il suo proprietario, nel tentativo di salvarlo, si è tuffato in acqua.Un video condiviso sui social media dal dipartimento di polizia mostra i vigili del fuoco che avanzano cautamente sulla superficie ghiacciata, utilizzando una fune metallica per garantirsi stabilità. Dopo aver tratto in salvo l’uomo, i soccorritori sono tornati indietro e sono riusciti a recuperare anche il cane.Il dipartimento di polizia ha comunicato che sia l’uomo che l’animale stanno bene dopo essere stati visitati in ospedale e in una clinica veterinaria.

