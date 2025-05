Cannes, De Niro contro Trump: «Nel mio Paese lottiamo per la democrazia. E l’Arte è minaccia per autocrati e fascisti»

Video dalla rete

Robert De Niro a Cannes, ritirando il premio alla carriera, ha tenuto un discorso contro il presidente Usa, Donald Trump: «Il presidente filisteo americano si è fatto nominare capo di una delle nostre principali istituzioni culturali. Ha tagliato i finanziamenti e il sostegno alle arti, alle discipline umanistiche e all’istruzione. E ora ha annunciato una tariffa del 100% sui film prodotti al di fuori degli Stati Uniti. Pensateci per un minuto. Non si può dare un prezzo alla creatività, ma a quanto pare si può imporre una tariffa su di essa». «Nel mio Paese, stiamo lottando con le unghie e con i denti per difendere la democrazia, qualcosa che un tempo davamo per scontato. Questo riguarda tutti. Perché le arti sono, per loro natura, democratiche. L’arte è inclusiva; unisce le persone. L’arte è una ricerca di libertà. Accoglie la diversità. Ecco perché l’arte è una minaccia oggi. Ecco perché noi siamo una minaccia per gli autocrati e i fascisti di questo mondo».

