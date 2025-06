Capena: gigantesco sciame di api scoperto in un appartamento. Ecco i rischi corsi dal proprietario

Video dalla rete

Un gigantesco sciame di api è stato scoperto in un appartamento a Capena, alle porte di Roma. E’ stato il proprietario a trovare gli insetti, aprendo una serranda: le api avevano nidificato nel cassone dell’avvolgibile e a migliaia sono cadute addosso all’uomo che è riuscito a rifugiarsi in casa. Sul posto è poi intervenuto l’etologo Andrea Lunerti, che ha messo in salvo le api aspirandole con un’apparecchio adattato a questo tipo di intervento per liberarle in campagna. Il proprietario di casa se l’ è cavata con una puntare, ma come ha spiegato l’etologo Lunerti ha corso grandi rischi.

