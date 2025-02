Video dalla rete

Il cardinale Angelo Bagnasco, intervistato da Radio Rtl 102.5 subito dopo il rosario in piazza San Pietro per la salute di Papa Francesco, risponde a una domanda sulle sue possibili dimissioni e commenta: «Mi pare che non ci sia nessun motivo per parlare o pensare alle dimissioni del Papa».

