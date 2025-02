Video dalla rete

Polemiche sulla presenza di Fedez al Festival di Sanremo e sulla sua decisione di non tenere conferenze stampa in cui rispondere alle domande dei giornalisti, soprattutto in merito all’inchiesta sugli ultras di Milan e Inter.

«Sono un direttore artistico, non un giudice», ha detto Carlo Conti in conferenza stampa.​​Qui l’articolo completo sulla vicenda.

