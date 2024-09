Carlo Verdone: «A tutte le mie attrici ho dato un’opportunità, hanno anche vinto più premi di me»

Video dalla rete

Carlo Verdone, Monica Guerritore, Ema Stokholma alla Triennale di Milano raccontano l’atmosfera sul set di “Una vita da Carlo”, giunto alla terza stagione. “Carlo è molto bravo a regalare serenità”, spiega Guerritore. “Per chi come me è alle prime armi come attrice, è stata una palestra perfetta: mi sentivo in famiglia”, aggiunge Stokholma.

