Carney, il nuovo premier canadese designato: «Non saremo mai parte dell’America, in nessun modo»

(LaPresse) «Abbiamo reso questo il più grande Paese al mondo e ora il nostro vicino vuole prendercelo? Assolutamente no, assolutamente no. Abbiamo reso questo il più grande Paese al mondo e ora il nostro vicino vuole prendercelo? Assolutamente no, assolutamente no»: lo ha dichiarato il premier canadese designato Mark Carney, eletto nuovo leader del Partito Liberale al posto di Justin Trudeau, che aveva annunciato le proprie dimissioni lo scorso gennaio, ma rimarrà in carica fino all’insediamento del suo successore nei prossimi giorni. «Gli americani vogliono le nostre risorse, la nostra acqua, la nostra terra, il nostro Paese. Pensateci. Se ci riuscissero, distruggerebbero il nostro stile di vita. In America, l’assistenza sanitaria è un grande business. In Canada, è un diritto. L’America è un crogiolo. Il Canada è un mosaico» ha aggiunto Carney. NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE

