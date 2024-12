Carriere separate, Nordio: «Idea di Gelli? Gli italiani non sanno neanche chi fosse». Floris: «Non è un motivo per approfittarne»

Video dalla rete

A diMartedì su La7 si parla del tema della separazione delle carriere e il conduttore Giovanni Floris fa notare al ministro Nordio che viene da una vecchia idea di Licio Gelli. «Credo che alla maggior parte degli italiani non importi e forse non sa neanche chi fosse Gelli» dice Nordio. «Che la gente non ricordi Gelli non è motivo per approfittarne» la replica di Floris.

