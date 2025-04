Caso Resinovich, l’inviata di Chi l’ha visto trova dei coltelli nell’auto di Liliana

Video dalla rete

Il giallo della morte di Liliana Resinovich continua ad appassionare gli spettatori di Chi l’ha visto? e non solo. Ad ogni puntata nuove rivelazioni. Nell’ultima andata in onda ieri sera, l’inviata del programma ha fatto una scoperta definita “curiosa” dalla conduttrice Sciarelli. Nell’auto che apparteneva a Liliana e parcheggiata ormai da anni vicino casa della donna uccisa, c’erano alcuni coltelli. Potrebbero appartenere a Sebastiano Visintin, indagato per la morte della moglie. E’ l’ipotesi che viene fatta in trasmissione dai parenti di Liliana.

