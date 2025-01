Caso Sala, Meloni: «Emozione provata più grande da quando sono a palazzo Chigi»

Video dalla rete

«Credo che quella di ieri sia stata una bella giornata per l’Italia intera, per il sistema Italia. E’ stata sicuramente una bella giornata per me. Vi farò una confessione, tra le molte cose che accadono quando si ricopre un incarico complesso come quello che ricopro io, posso dirvi che non ho trovato un’emozione più grande in questi due anni di quella che ho provato quando ho potuto chiamare una madre per dirle che suo figlia stava rientrando a casa». Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di inizio anno in corso alla Camera.

