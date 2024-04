Cassano contro Allegri: «La Juventus gioca alla carlona, non riesce a fare tre passaggi»

Video dalla rete

L'impietoso giudizio di Fantantonio sull'allenatore dei bianconeri

«La Juve ha 17 nazionali e ha speso 160 milioni ma gioca alla carlona. Non riescono a fare tre passaggi». È impietoso il giudizio di Antonio Cassano sulla Juventus e il suo allenatore Massimiliano Allegri. Nel corso dell’ultima puntata della ‘Domenica Sportiva’, su Rai2, Fantantonio – allenato da Allegri quando giocò nel Milan – ha sparato a zero sul tecnico dei bianconeri. «Quando dice che la Juve deve arrivare quarta, prende in giro tutti. Siccome lui si basa sui risultati e non ha vinto nulla in questi tre anni, dovrebbe fare un passo indietro».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA