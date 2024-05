Video dalla rete

(LaPresse) Nicola Ventola e Antonio Cassano inpegnati in coppia in una partita di padel a Milano. Fantantonio si lamenta con il compagno per alcuni errori, poi parte lo show con invettive anche in barese. Le immagini sono state postate da Ventola sui suoi profili social.

