Castello gonfiabile volato via dal vento: bambini cadono da 10 metri, panico tra i genitori

Momenti di puro terrore a Krugersdorp, in Sudafrica, dove una violenta raffica di vento ha sollevato un castello gonfiabile durante un evento pubblico, catapultando i bambini che vi stavano giocando.

Il gonfiabile, alto circa dieci metri, si inclina pericolosamente mentre due bambini precipitano nel vuoto. Attorno, adulti in preda al panico corrono per cercare di afferrarli e metterli in salvo.

I piccoli coinvolti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale. Fortunatamente, dopo le cure del caso, sono stati dimessi senza gravi conseguenze.

