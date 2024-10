Catania, multati per l’auto parcheggiata in divieto di sosta: aggrediscono i vigili e i passanti che riprendono la scena

Video dalla rete

Due fratelli titolari di un bar a Catania hanno aggredito due agenti della polizia municipale a causa di una multa elevata per un’automobile parcheggiata in divieto di sosta. L’aggressione, ripresa in video da alcuni passanti, ha avuto larga diffusione sui social network. I due fratelli sono stati arrestati e messi ai domiciliari. Uno dei due si è dapprima rifiutato di spostare l’automobile su invito delle forze dell’ordine e successivamente, aizzato dal fratello, ha sferrato calci e pugni contro gli agenti. I protagonisti della vicenda hanno aggredito anche alcuni passanti che stavano riprendendo la scena. Per un passante, in particolare, si è reso necessario l’intervento dei medici del 118.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA