Catastrofe sfiorata: l’aereo decolla all’ultimo sulla pista di San Paolo

Video dalla rete

Il video è stato pubblicato sul canale YouTube di Golf Oscar Romeo, che ha registrato in diretta il decollo di un Embraer con circa 100 passeggeri in volo da San Paolo a Rio de Janeiro. Tuttavia, come si vede dalle immagini l’aereo non riesce a decollare e si alza in aria solamente alla fine della pista lunga 1940 metri, nella cosiddetta stopway.

La pista dell’aeroporto di Congonhas, che serve la metropoli brasiliana di San Paolo, si trova su una strada trafficata e a ridosso di molti grattacieli. Dopo la pericolosa manovra, la società aeroportuale ha avviato un’indagine sull’incidente.