Cattura in un video il momento dell’eruzione di un vulcano e si fa un selfie

Un uomo che ha ripreso un’incredibile eruzione del vulcano Dukono in Indonesia non vedeva l’ora di mettersi in posa davanti ad esso, come mostra un filmato del 31 gennaio. Echa Thawil ha raccontato su Instagram che stava visitando la parte settentrionale dell’isola di Halmahera, in Indonesia, e ha deciso di fermarsi per vedere il vulcano. Dopo aver raggiunto la cima, ha avuto la fortuna di catturare il momento in cui ha eruttato, mandando una nuvola di polvere nel cielo. A questo punto, ha anche voluto scattare il selfie di rito. Il Dukono è uno dei vulcani più attivi del mondo ed è in attività dal 1933.

