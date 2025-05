Catturato il «narcogatto» che portava la droga in un carcere del Costa Rica

Video dalla rete

La polizia penitenziaria del carcere di Pococí, in Costa Rica, ha intercettato e salvato un gatto utilizzato per introdurre droga all’interno della struttura. Un agente ha notato il felino, dal manto bianco e nero, aggirarsi in un’area verde del penitenziario. Dopo averlo catturato, l’agente ha scoperto che l’animale aveva due pacchetti fissati al corpo: all’interno sono stati rinvenuti 235,65 grammi di marijuana e 67,76 grammi di pasta di crack.