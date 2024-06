Cecchi Paone, ecco la risposta (irritata) al tassista: «Uber vi massacrerà»

Video dalla rete

Botta e risposta in pieno centro a Roma tra Alessandro Cecchi Paone e un tassista romano. La scena è stata ripresa da una telecamera all’interno dell’auto bianca. Il giornalista ha fermato un taxi a Campo de’ Fiori. Ma l’autista, dopo averlo riconosciuto, si è rifiutato di farlo salire a 0causa delle posizioni di Cecchi Paone sulla questione scottante dell’aumento delle licenze e delle tariffe delle corse. Il tassista si avvicina al giornalista e dice: «No mi dispiace, a lei non la voglio prendere, perché parla male dei taxi». Ma Cecchi Paone ha la risposta pronta: «Peggio per lei. Uber vi massacrerà!». Il tassista non si scompone: «Perfetto, vada a piedi!».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA