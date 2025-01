Cecilia Sala è stata liberata: la sua storia in meno di un minuto

Video dalla rete

Il 19 dicembre 2024, la giornalista Cecilia Sala, che stava lavorando a un podcast per Chora Media in Iran, è stata arrestata a Teheran. Le autorità iraniane non hanno reso note le accuse specifiche contro di lei, ma è stata detenuta nel carcere di Evin, noto per le sue condizioni severe e per l’isolamento dei prigionieri. La notizia del suo arresto è stata resa pubblica solo dopo Natale, poiché il governo italiano stava trattando il suo rilascio in segreto.Dopo giorni di negoziati tra il governo italiano e quello iraniano, Cecilia Sala è stata finalmente liberata e un aereo la sta riportando in Italia. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al suo ritorno.

