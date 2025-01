Cecilia Sala, la madre dopo incontro con Meloni: «Dalla premier non solo rassicurazioni»

Video dalla rete

(LaPresse) «Va male, è ovvio. Ma questo incontro mi ha aiutato, avevo bisogno di guardarsi negli occhi, anche tra mamme, su cose di questo genere». Queste le prime parole di Elisabetta Vernoni, madre della giornalista Cecilia Sala, uscendo da Palazzo Chigi a Roma dove ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per parlare del caso della figlia, detenuta dal 19 dicembre nel carcere di Evin a Teheran, in Iran. «La fiducia è tanta, sicuramente stanno lavorando», ha aggiunto. «Io sono un po’ come Cecilia, sono un po’ un soldato. Aspetto e rispetto il lavoro che stanno facendo. Quello che potrò fare da parte mia sicuramente lo farò, sicuramente stanno facendo il loro», ha proseguito.Meloni, ha poi specificato Vernoni, «ha fatto un salto di qualità dalle rassicurazioni comprensibili che ricevo sempre. È stata più precisa e più puntuale ed è questo che io volevo. Soddisfatta? In questo momento sì». E, alludendo alla telefonata di ieri, mercoledì, in cui la figlia le ha raccontato delle sue condizioni carcerarie, ha poi però detto: «È ovvio che ieri c’è stato un cambio di umore forte».

