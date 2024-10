Cede l’asfalto sulla statale 280 a Lamezia Terme: auto finisce nella voragine

Video dalla rete

Pesantissimi i danni per il maltempo nel lamentino. Sulla statale 280 in prossimità dello svincolo Lamezia Terme Sud l’asfalto ha ceduto e si è aperta una voragine che ha inghiottito un’auto. Le immagini sui social (pubblicate anche da ‘Welcome to Favelas’) mostrano la quantità di acqua che precipita nel buco, qualche metro sotto il livello della strada. Interrotti i collegamenti veloci tra Catanzaro e Lamezia Terme.

