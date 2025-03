Video dalla rete

In piazza dei Mercanti a Milano il presidio per l’Ucraina. Indetto da Azione e Pd, hanno aderito anche +Europa e Psi: si tratta di un flash mob in risposta alle urla di Trump a Zelensky alla Casa Bianca. Centinaia di persone in piazza, alcuni ucraini in lacrime.

