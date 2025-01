CES 2025, le 6 idee che ci hanno colpito alla fiera della tecnologia di Las Vegas

Video dalla rete

Qualche idea dal CES di Las Vegas, la fiera dedicata alla tecnologia più importante del mondo, che ci ha colpito. Dal Pc con schermo «arrotolabile» alla sella che salva la vita dei motociclisti, dal test per misurare lo stress agli auricolari che permettono di controllare lo smartphone tramite le espressioni del volto, dal software che in pochi minuti permette di doppiare un video (con la nostra voce) fino alla tuta che prende le misure del corpo in modo super preciso.

