Che tenerezza, il vecchio attore irriducibile

Video dalla rete

Nella sua video rubrica, «Fotosintesi», Beppe Severgnini commenta il video pubblicato da Beppe Grillo in cui, a bordo di un carro funebre, annuncia la morte del Movimento 5 stelle. «Una rappresentazione che suscita tenerezza – commenta – Tenta un ennesimo colpo di teatro ma la platea si sta svuotando e il capocomico non sembra accorgersene». Sebbene le divergenze superino le affinità tra Giuseppe Conte e il Movimento, «Grillo non molla e pretende il palcoscenico». Scene già viste in politica, televisione, negli uffici e nelle famiglie: «Lasciare è difficile, ma resistere rischia di diventare patetico. E una cattiva uscita di scena rovina l’intera rappresentazione».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA